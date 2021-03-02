2 марта 2021 | Время чтения 6 мин

XXI век станет временем отчаянной конкуренции США и Китая, и главным в этой конкуренции будут новые технологии. Что может помочь США обойти Китай в этом противостоянии и как конкретно проявляются современные технологии в различных сферах жизни страны, пишет в издании The Hill Джон Аллен — президент Института Брукингса, генерал в отставке, бывший командующий Международными силами содействия безопасности НАТО и американскими войсками в Афганистане.

Климент Александров, , 21:17 — REGNUM От пандемии COVID-19 и глубоко борющейся экономики до критической необходимости в расовой справедливости и немедленных действиях по вопросу изменения климата — президент Байден столкнулся с одним из самых пугающих «наследий» любого президента США по крайней мере за столетие. Но кроме того, его администрация стоит перед надвигающейся стратегической проблемой: смогут ли Соединенные Штаты и их союзники и партнеры найти общее дело в ускорении развития технологий следующего поколения.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Если Соединенные Штаты и их демократические партнеры первыми разработают и развернут технологии «следующей волны», они получат значительные стратегические преимущества и укрепят свои позиции на форумах по установлению правил. В свою очередь, это позволит им помочь разработать нормы и правила для новых технологий, отражающих демократические ценности.

Проще говоря, технологическая конкуренция лежит в основе конкуренции великих держав и идеологического соперничества в XXI веке и за его пределами. А поскольку США и их демократические союзники стремятся опередить авторитарные режимы, такие как Пекин и Москва, технологические инновации станут решающим фактором сохранения силы и устойчивости либерального международного порядка.

Администрация Трампа заслуживает похвалы за признание важности технологической конкуренции с Китаем, за повышение осведомленности о ставках этой конкуренции. Администрация Байдена должна будет действовать быстро, чтобы начать разрабатывать решения проблемы, которую определила команда Трампа. Иными словами, чтобы преуспеть в опережении Китая в гонке за технологическое лидерство, Соединенным Штатам нужно будет найти друзей. Создавая технологические коалиции и альянсы, Белый дом Байдена может оживить либеральные правила, нормы и институты для новой эры идеологической конкуренции, в которой технология служит центральной линией разлома глобальной политики.

Команда Байдена (сс) The White House

К счастью, администрация Байдена может опираться на многие технологические коалиции, к которым Белый дом Трампа либо присоединился, либо культивировал, — такие как Глобальное партнерство по искусственному интеллекту и инициатива «Чистая сеть». Опираясь на эти и другие коалиции, нацеленные на конкретные технологии, администрация Байдена может добиться значительного прогресса в ключевых вопросах технологической политики. Глубокая разница в подходах двух администраций будет заключаться в приверженности многосторонности и чувстве партнерства.

Тем не менее Байден также должен разработать стратегию высокого уровня для координации этих специальных коалиций. Хотя были предложены различные подходы — от предложения Великобритании о «Демократии 10» до недавнего предложения о «Технологии 10» или «Технологии 12», — конкретная форма менее актуальна, чем цель. В отсутствие координации на высоком уровне альянсы, ориентированные на конкретные технологии или секторы, рискуют подорвать друг друга или работать с разными целями. Ключом к любой коалиции будет реализация технологической стратегии, согласованной на всех уровнях современного «технологического стека» или полного набора взаимозависимых технологий.

Самый нижний слой этого стека — производство. Китай доминирует в производственной цепочке поставок электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, но его доминирование поддерживается за счет импорта полупроводников на сумму более 300 миллиардов долларов каждый год. Масштабы этого импорта свидетельствуют о том, что, несмотря на всю свою производственную мощь, Китай всё еще не может самостоятельно разработать современные чипы или специализированное оборудование, необходимое для их производства. Самые передовые заводы в Китае полагаются на современное полупроводниковое оборудование, производимое за его пределами. Любая демократическая стратегия противодействия Китаю должна использовать это преимущество.

Китайская компания Huawei A4-Nieuws

Далее, на уровне инфраструктуры демократические страны исторически имели явное преимущество. Начиная с телеграфа, в глобальной телекоммуникационной инфраструктуре доминировали сначала британцы, а затем Соединенные Штаты. Оба государства использовали свой контроль над глобальными телекоммуникациями для поддержания постоянного потока жизненно важной информации в соответствии с демократическими ценностями — и для того, чтобы лишить геополитических соперников доступа к конфиденциальной информации. Китайцы явно приняли это к сведению: они лишили многие демократические страны доступа к своему внутреннему рынку и агрессивно культивировали поставщиков инфраструктуры, таких как Huawei, подпитывая их субсидиями, чтобы они могли получить долю мирового рынка. В ближайшее десятилетие странам, создающим телекоммуникационную инфраструктуру следующего поколения, необходимо будет работать сообща, чтобы китайское оборудование не стало базовым инфраструктурным уровнем. Это вопрос национальной и международной безопасности.

Аналогичный аргумент можно привести и на прикладном уровне. Американские компании доминируют в этом слое, одни только с Facebook и Instagram могут похвастаться миллиардами пользователей по всему миру. Тем не менее вирусный успех TikTok, — принадлежащего китайским инвесторам, с китайскими технологиями — продемонстрировал, что Соединенные Штаты и их союзники не могут принять это доминирование как должное. В ближайшее десятилетие китайские социальные сети и приложения для обмена файлами будут конкурировать за внимание пользователей во всём мире, а американские платформы должны будут придерживаться надежных и привлекательных моделей управления, которые выигрывают на доверии.

Сервис TikTok

Доверие также является важным компонентом того, почему США должны лидировать и на уровне стандартов. Китай потихоньку стремится получить влияние на следующее поколение как технических стандартов для таких технологий, как 5G, так и нормативных стандартов для разработки и внедрения таких технологий, как распознавание лиц. Та же страна, которая разработала «мусульманские» и «уйгурские» классификаторы распознавания лиц, теперь помогает глобальным органам по стандартизации решать, какие нормы и лучшие практики должны регулировать технологию распознавания лиц во всём мире. Демократии во всем мире должны стремиться противостоять китайским стандартам, отстаивая стандарты, защищающие индивидуальные свободы и демократические интересы.

У администрация Байдена будет соблазн разработать политику, ориентированную на каждый уровень технологического стека в отдельности, без учета более широкого контекста. Однако использование контрольных точек на производственном уровне без предвидения последствий для инфраструктурного уровня (и наоборот) рискует принести больше вреда, чем пользы. Команда Байдена и демократия в целом нуждаются в целостном подходе к технологиям, который гарантирует, что страны, основанные на общих ценностях и приверженности общественному благу, могут сохранить свои преимущества на каждом уровне технологического стека.

Администрация Байдена также должна удвоить усилия по государственно-частному партнерству. Транснациональные корпорации, особенно в технологическом секторе, как никогда сильны в геополитическом ландшафте. Существует настоятельная необходимость для них занять значимое место за столом переговоров, особенно в контексте американо-китайской технологической конкуренции.

Google Shawn Collins

Отношения между США и Китаем будут оставаться напряженными в обозримом будущем, определяемом постоянной конкуренцией. Обе страны будут преследовать свои интересы; каждая будет измерять прогресс по отношению к другой. Оба будут стремиться превзойти друг друга в гонке за технологическое лидерство. Однако, в отличие от Китая, Соединенные Штаты имеют возможность привлечь своих друзей и партнеров к этому определяющему соревнованию за глобальное лидерство.

Прежде всего, администрация Байдена имеет уникальную возможность обновить американское лидерство посредством заметной приверженности правам человека, многостороннему подходу и многому другому, а также последовательной политики в отношении Китая, которая сплачивает мировое сообщество демократий в «конкурентный коллектив», чтобы обогнать Китай в определяющей конкуренции XXI века: новых технологиях. Лидерство во имя общего блага включает в себя стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эти инициативы будут иметь важное значение для восстановления нашей демократической инфраструктуры и институтов, в чем мы сегодня так отчаянно нуждаемся.