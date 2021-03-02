Таллин, , 14:08 — REGNUM Акт вандализма, который совершили неизвестные, осквернив советский танк-памятник Т-34 под Нарвой, является спланированной акцией. Об этом 2 марта заявили в посольстве России в Эстонии.

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«Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение, — говорится в официальном комментарии российской дипмисии. — Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие её злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет».

Дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок. Полицией начато расследование инцидента.

«Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что танк-памятник Т-34, который находится под Нарвой, подвергся осквернению вандалов. Неизвестные нанесли на монумент оскорбительную надпись на русском языке. Как рассказала представитель организации «Память», ухаживающей за памятником, Людмила Лобина неравнодушные люди под покровом ночи своими силами чистили монумент. Оттереть оскорбительную надпись ужалось практически полностью.

Напомним, танк Т-34 установлен у дороги, которая ведёт из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, где 25−26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала армии Ивана Федюнинского форсировали реку, начав операцию по освобождению Эстонии от немецко-фашистских войск.

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