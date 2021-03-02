Стокгольм, , 21:18 — REGNUM Несколько стран изменили уже изменили свои стратегии по вакцинации от COVID-19. Так, в Испании решили, что больные COVID-19 получат только одну дозу вакцины. В свою очередь Агнес Уолд, профессор клинической бактериологии, считает, что Швеция может пойти еще дальше — и дать только одну дозу вакцину всему населению страны. Об этом сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Подчеркивается, что на изменение порядка вакцинации повлияли именно задержки с поставками вакцины в Европу. 26 февраля в Испании, которая сильно пострадала от пандемии, правительство решило давать только одну дозу препарата гражданам в возрасте до 55 лет, которые уже переболели COVID-19.

Франция приняла аналогичное решение, а итальянские политики обсуждают, следует ли стране последовать ее примеру, сообщает Reuters.

«Это очень просто дать одну дозу вакцины только тем, кто уже переболел коронавирусом. Если у вас протекала инфекция естественным путем, то иммунная система уже подготовлена и отреагирует на введение вакцины. Любой, кто уже перенес инфекцию и принимает две инъекции, получает ненужное количество побочных эффектов, потому что иммунный ответ очень активен», — объяснила профессор Уолд, работающая в Университете Гётеборга.

Читайте ранее в этом сюжете: В школе на юге Швеции коронавирусом заразились 50 человек

Читайте развитие сюжета: В шведском Вестра-Гёталанде был нарушен порядок вакцинации