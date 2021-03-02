Магнитогорск, Челябинская область, , 14:08 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области у местного 28-летнего жителя изъяли более килограмма наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Из них 1140 граммов синтетики и 12 граммов марихуаны. По данным полиции, гражданин собирался продавать их через интернет с помощью тайников-закладок.

По факту покушения на сбыт нарковеществ возбуждено уголовное дело. Гражданин отправлен в СИЗО. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.