Нальчик, , 14:07 — REGNUM Два популярных курортных субъекта на Юге России и Северном Кавказе свяжут авиасообщением. Летом 2021 года начнут выполнять полеты из Нальчика в Сочи маломестные самолеты Bombardier. Они будут перевозить за один рейс до 50 пассажиров.

Первый рейс запланирован на 2 июня. Вылеты из столицы Кабардино-Балкарии в Сочи и обратно будут проводиться по средам и субботам. Стоимость билета по прямому маршруту составит от 2500 рублей.

Выполнение полетов на черноморский курорт запланировано до 29 сентября, однако если спрос сохранится, то компания-перевозчик может продолжить обслуживать маршрут на постоянной основе, пишет ТАСС.

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