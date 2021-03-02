Москва, , 14:07 — REGNUM Распространение опыта «дальневосточного гектара» поможет воскресить деревни, а также вдохнет жизнь в сельскую местность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявил один из авторов законопроекта о российском гектаре лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Уверен, что в России найдётся большое число граждан, кто захочет бросить город и переехать в сельскую местность. Кто-то для начала будет обрабатывать землю для себя, но понятно же, что со временем люди начнут развивать фермерские хозяйства», — заявил Миронов.

В целом, он считает, что у граждан РФ должна быть возможность получить гектар земли для собственных нужд должна быть не только на Дальнем Востоке.

«В нашей стране огромное количество пустующих земель, и будет правильно передавать её людям во всех российских регионах», — уверен парламентарий.

По аналогии с программой по выделению бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке парламентарии предлагают раздавать желающим землю во всех регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о бесплатном российском гектаре внесен в Госдуму