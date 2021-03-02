Красногорск, , 14:11 — REGNUM В 2020 году в Подмосковье было выписано штрафов за незаконную охоту на сумму почти в 2 млн рублей. Об этом 2 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего на протяжении года в регионе было выявлено 735 административных правонарушения. Еще 27 нарушений имели признаки уголовных преступлений. Материалы по ним были переданы в правоохранительные органы.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, наиболее часто встречались нарушения во время охоты на водоплавающую дичь и диких копытных животных.

«Охотник должен помнить, что за незаконную охоту или браконьерство предусмотрены штрафы и наказания. Ответственность может быть и административной, и уголовной. В прошлом году незаконно было добыто 29 лосей, шесть кабанов, одна косуля, четыре оленя пятнистых. Взыскано исков по ущербу от незаконной охоты на общую сумму 1 миллион 890 тысяч рублей», — заявил Воскресенский.

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