Осло, , 14:31 — REGNUM В Норвегии 26 муниципальных политиков из муниципалитета Мёре-ог-Ромсдал связались с министром здравоохранения страны Бентом Хёйе, который сегодня, 2 марта проведет пресс-конференцию, посвященную стратегии страны в отношении порядка вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbalet.

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Журналисты отмечают, что представители местной власти попросили министра проводить вакцинацию жителей Норвегии в независимости от уровня заражения коронавирусом в отдельных частях страны.

Авторы письма обеспокоены тем, что новая стратегия иммунизации в Норвегии может привести к перекосу в географическом распределении вакцины.

Как сообщает норвежская пресса, стратегия вакцинации в стране может быть изменена таким образом, что районы с высокой долей заражения получали больше доз вакцины, чего авторы письма не хотят:

«Стратегию вакцинации менять нельзя», — говорится в письме, которое также было отправлено в Норвежский институт общественного здравоохранения.

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