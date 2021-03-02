Москва, , 14:05 — REGNUM В последние годы наблюдалась любовь российских граждан к заемным средствам — росло число потребительских кредитов и микрозаймов, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова.

«Долгое время наблюдалось либо неразумное распоряжение личными финансами в силу низкой финансовой грамотности, либо превышение расходов над доходами в силу низких зарплат и быстро растущих цен.

Пандемия заставила население задуматься о том самом чёрном дне, на который бабушки учили откладывать, а также жить по средствам.

В течение года наблюдались: рост невозвратных займов в силу потери дохода: снижение интереса к новым займам и кредитам в силу осознания необходимости в будущем их вернуть.

А будущее столь неопределенно: рост спроса на инвестиционные продукты и способы сбережения, накопления средств. Статистика порадовала ростом свободных средств у населения.

Да и, сказывается тот факт, что тратить попросту негде. Привычные способы закрыты — ограничения передвижения между странами, ограничение посещения мест развлечения.

Но немаловажна и динамика более осознанного распоряжения денежными средствами. При предполагаемом в будущем росте процентной ставки по вкладам ожидается перераспределение средств на срочные вклады и депозиты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в бюджетах жителей России резко возрос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020 года.

Читайте также: В России резко вырос «индекс свободных денег»