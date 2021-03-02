Стокгольм, , 14:13 — REGNUM В начальной школе в Мёнстеросе (лен Кальмар) выявлена крупная вспышка коронавируса. По меньшей мере 50 человек, в том числе около 30 детей, заразились SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«В Швеции нет ни одной другой школы, где было бы выявлено столько много случаев заражения», — заявила председатель комитета по делам детей и образования в Кальмаре Жаклин Духан.

Сейчас школа закрыта. Занятия были прекращены до 3 марта. Однако, как отметили в комитете, с большой долей вероятности, запрет на работу школы будет продлен.

«У нас действительно есть положительные случаи заражения в разных возрастах, кто-то даже попал в больницы, но, к счастью, они, кажется, находятся на пути к выздоровлению», — добавила Духан.

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