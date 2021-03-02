Сухум, , 14:06 — REGNUM Помощник президента Абхазии по экономическим вопросам Бенур Квирая не получал поручений проводить переговоры с грузинской стороной. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба главы абхазского государства.

В сообщении говорится, что Квирая, посетивший Грузию 25 февраля, почти за неделю до этого визита ушёл с поста помощника президента.

«Пресс-служба главы государства уполномочена сообщить, что гражданин Квирая Бенур Мамиевич 19 февраля 2021 года сложил с себя полномочия помощника президента Республики Абхазия, и никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», — говорится в заявлении пресс-службы.

Стоит отметить, что ранее в общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) сообщили о визите Квираи в Грузию для переговоров с Тбилиси о налаживании торговых связей. В АНД заявили, что поездка якобы была санкционирована президентом Абхазии Асланом Бжанией.

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