Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Общая ипотечная задолженность шведских домохозяйств продолжает расти рекордными темпами. В январе она достигла почти 6,7 триллионов шведских крон (€760 млрд). Об этом сообщила газета Fria Tider со ссылкой на данные Статистического управления Швеции.

Согласно новым данным, в декабре 2020 года ипотечная задолженность домохозяйств увеличилась на 5,9% по сравнению с декабрем годом ранее. Председатель правления Риксбанка (Центробанка) Стефан Ингвес обеспокоен этой тенденцией.

«С одной стороны, долг центрального правительства в Швеции невысок. Но, с другой стороны, весь уменьшившийся государственный долг был заменен долгом в секторе домашних хозяйств и корпоративном секторе… Безработица сама по себе выросла, но не для всех групп населения. Было очень много тех, кто мог позволить себе купить жилье. И не в последнюю очередь из-за пандемии возникла необходимость переехать в отдельные домовладения», — заявил Ингвес в эфире SVT.