Москва, , 14:03 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса снизился поток трудовых мигрантов, в частности, из Узбекистана в Россию, однако уже действует алгоритм, который способствует восстановлению ситуации. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Здесь есть фактор эпидемиологических ограничений. Он сказался не только на трудовых мигрантах, но и на студентах, которые в период закрытия вузов, закрытия очных занятий были… многие из них уехали домой. Сейчас всё это постепенно будет восстанавливаться», — заявил Лавров.

«Студентам уже есть рекомендация оперативного штаба, начиная с прошлого месяца, на усмотрение каждого вуза возобновлять очные программы. По трудовым мигрантам у нас был принят не так давно алгоритм специальный, единый для всех стран, чьи граждане трудятся в России в качестве работников, мигрантов», — указал он.

Алгоритм предполагает заявку со стороны соответствующих работодателей, которую затем одобрят на региональном уровне с учётом решений субъекта РФ по эпидемиологическим ограничениям.

«С учётом тех требований, которые оперативный штаб сформулировал, каждый субъект Федерации на основе заявки работодателя уже может возвращать, приглашать новых трудовых мигрантов», — отметил Лавров.

Возобновлению связей будет также способствовать кампания по вакцинации от коронавируса в Узбекистане, которую планируется запустить в ближайшее время.