Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл взрыв в трехэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД журналистам.

Как заявил глава пресс-службы глава полковник Валерий Горелых, известно об одном пострадавшем — человека доставили в больницу с ожогами тела порядка 20%.

«Медики оказывают ему необходимую помощь», — заявил Горелых.

Здание на улице Авиаторов, 11 (в районе аэропорта «Кольцово») существенных повреждений не получило, в окнах выбило стёкла. Полицейские начали проверку по факту инцидента. По предварительной версии, происшествие не несёт криминального характера, взорвался самогонный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбургепредотвратили взрыв газа в одной из квартир. До инцидента чуть не довёл дебошир.

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