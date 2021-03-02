Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Научная производительность в области гуманитарных наук в университетах Швеции стремительно снижается. По данным фонда Academic Rights Watch Foundation, объяснение может заключаться в «феминизации университета», которая приводит к сосредоточению внимания на «мягких ценностях» и «политическом левом активизме». Об этом сообщила газета Fria Tider.

Согласно статистике, количество публикаций представителей высшей школы в Швеции начало сокращаться в 2015 году. С 2018 года спад стал сильнее, и очень большое падение произошло в 2020 году. Так, в среднем количество публикаций по гуманитарным предметам в высших учебных заведениях Швеции в 2012—2019 гг. сократилось на 15%.

Больше всего пострадали такие старинные университеты в Швеции, как в Стокгольме и Уппсале. Однако, подчеркивают журналисты, даже такие «левые» университеты, такие как университеты в Умео и Седертёрне, характеризуются значительным сокращением числа публикуемых трудов.