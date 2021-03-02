Стокгольм, , 14:09 — REGNUM Относительно «мягкое» наказание в Швеции за терроризм может привести к тому, что террористы будут стремиться приехать в страну, чтобы избежать наказания в других государствах Евросоюза. Об этом сообщила газета Fria Tider со ссылкой на главного прокурора национального подразделения по обеспечению безопасности Пера Линдквиста.

По его словам, в Швеции наказание за причастность к терроризму должно быть ужесточено и адаптировано к законодательству других стран Евросоюза.

«Это почти насущная необходимость», — заявил прокурор.

Год назад в Швеции был принят новых закон, который криминализирует различные формы «сговора» с террористической организацией. Однако, согласно данным журналистов Sveriges Radio, до сих пор ни один человек не был арестован или привлечен к ответственности за это преступление.