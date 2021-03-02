Осло, , 14:08 — REGNUM За последние 24 часа в Норвегии выявили 729 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что является самым высоким суточным показателем с начала января текущего года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Уровень заражения, пишет газета VG, растет в 36 муниципалитетах Норвегии. Самый высокий суточный показатель по числу зараженных в Норвегии за время пандемии был зарегистрирован 4 января, когда коронавирусной инфекцией за сутки заразились 936 человек.

«Особенно выделяются те районы Осло, где многие люди живут близко друг к другу, они обеспокоены возможными крупными вспышками в ближайшие дни», — заявил репортер норвежского телеканала NRK Иоаким Рейгстад в студии SVT.

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