Стокгольм, , 14:04 — REGNUM В Швеции число пациентов, проходящих лечение от COVID-19 в реанимационных отделениях, продолжает расти. Государственное управление социальной защиты населения серьезно расценивает ухудшение эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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За последние два дня количество пациентов, прошедших курс интенсивной терапии c диагнозом COVID-19, резко увеличилось. В настоящее время по всей стране в реанимационных отделениях проходят лечение в общей сложности порядка 240 пациентов по сравнению с 197 пациентами десять дней назад. Увеличилось и количество пациентов в обычных палатах.

Однако, отмечают журналисты, что касается тех, кто умирает от COVID-19, то в статистике существует очевидный временной лаг. Для пациентов, находящихся в реанимации, эта задержка составляет в среднем 8−10 дней с момента начала лечения.