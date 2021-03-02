Уфа, , 14:00 — REGNUM Гражданку Казахстана обвинили в незаконном производстве наркотиков в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в Уфе летом 2019 года 29-летняя обвиняемая арендовала частный дом, в котором организовала лабораторию по производству синтетического наркотика.

Следователи считают, что всего было изготовлено свыше 7,5 кг наркотического вещества.

Помимо этого, при обыске по месту проживания фигуранта уголовного дела стражи порядка изъяли прекурсоры запрещенных веществ весом свыше 14 кг, реагенты, а также оборудование для производств наркотиков.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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