Ташкент, , 13:58 — REGNUM Минимальную розничную стоимость коньяка в Узбекистане планируют увеличить на 26,7%, до 49,4 тыс. сумов (349 рублей) за литр. Соответствующий проект совместного постановления министерства финансов и государственного налогового комитета опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Цены планируется повысить с 15 марта 2021 года. Розничная стоимость вина увеличится на 17,9%, до 13,2 тыс. сумов (93 рубля), стоимость водки — на 20,7%, до 28,5 тыс. сумов (201 рубль). Оптовые цены на вино вырастут на 19%, на коньяк — на 24,8%, на водку — на 19,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2020 года минимальная оптовая и розничная цена на алкогольную продукцию в Узбекистане увеличилась на 6−9% в зависимости от вида алкоголя.

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