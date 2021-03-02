Москва, , 13:57 — REGNUM В опросе Gallup об отношении американцев к России участвовал всего 1021 респондент. Это очень мизерная выборка на фоне почти 330 миллионного населения США, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Очень интересно где этот опрос проходил. Похоже, что среди политических элит страны. Тогда результат очень даже нейтральный.

На фоне усиленной работы десятков политических «институтов демократии» и крупнейших СМИ США с очень негативной риторикой в адрес России результат мог быть намного хуже.

По моим оценкам, информационные кампании против России стартовали с США еще почти 12 лет назад, за это время на них могло быть потрачено более $100 млн. И нынешние результаты опроса Gallup, пожалуй, тоже похожи на составляющую антироссийской кампании.

Простые граждане США совсем ничего практически не знают о России и нет поводов так негативно относиться к гражданам РФ.

Очень интересно будет посмотреть результаты честных замеров общественного мнения в разных странах мира — кто же любит Америку?

Негатив и ненависть ничего не стоит выразить в адрес человека или страны. Любовь и уважение — это работа над собой и гармонизацией мира», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса исследовательского института Gallup, негативно относятся к России 77% участников среди жителей США.

Читайте также: В США зафиксировали рекорд по уровню негативного отношения к России