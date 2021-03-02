Москва, , 13:56 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев надеется на выписку из больницы через семь-десять дней после операции на сердце. Об этом 2 марта сообщает ТАСС.

«Все зависит от тенденций выздоровления. Сейчас тут стоят четыре капельницы, подключён какой-то аппарат», — цитирует Романцева ТАСС.

Он добавил, что, по словам доктора, проведёт минимум два дня в реанимации и ещё пять-семь дней в палате. Всё будет зависеть от того, как пойдет лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Романцев был госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию на сердце.

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