Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Компанию РЖД оштрафовали за самовольные работы на историческом Витебском вокзале в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по охране памятников (КГИОП).

Витебский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

В декабре 2020 года специалисты КГИОП заметили, что в конструкцию потолка вестибюля прибытия пассажиров вмонтированы 12 металлических профилей для гипсокартона, а в помещении размещены строительные леса.

«Работы выполнялись без согласованной проектной документации, задания и письменного разрешения КГИОП. Оформление потолка вестибюля Витебского вокзала прямоугольными разноформатными кессонами относится к предмету охраны памятника», — подчеркнули в ведомстве.

Витебский вокзал является памятником истории и культуры федерального значения.

Комитет возбудил дело об административном правонарушении. Ленинский районный суд Петербурга привлек РЖД по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ к ответственности и назначил штраф в 200 тыс. рублей.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск КГИОП к РЖД, комитет требует демонтировать металлические конструкции и выполнить реставрацию кессонированного потолка.

Напомним, Витебский вокзал реставрировался за счет средств РЖД в 2017—2018 годах.

Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, который был построен в 1837 году. Отсюда уходили поезда по первому маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году.