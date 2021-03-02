Москва, , 13:55 — REGNUM Торговый центр с паркингом на крыше будет построен в Новой Москве, сообщил журналистам 2 марта главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Объект появится в посёлке Коммунарка. Проект строительства уже согласован. Общая площадь здания составит 13 тыс. кв. метров.

Как рассказал Кузнецов, ТЦ будет двухэтажным с подземным уровнем. На крыше здания будет организована открытая парковка на 65 автомобилей.

По словам архитектора, фасады торгового центра украсят медиаэкраны.