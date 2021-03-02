Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект о праве граждан на бесплатное получение земельных участков на территории всей России внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

По аналогии с программой по выделению бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке парламентарии предлагают раздавать землю желающим во всех регионах страны.

Инициатива направлена также на реализацию и развитие отдельных конституционных принципов использования народом земли как основы его жизни и деятельности в соответствии со статьей 9 Конституции РФ, указали авторы.