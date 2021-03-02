Грозный, 2 марта 2021, 13:52 — REGNUM В Чечне организована проверка прокуратуры по факту гибели несовершеннолетнего. Годовалый ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых, сообщили 2 марта в пресс-службе прокуратуры по республике. Трагический случай произошел в одном из домовладений в Грозненском районе.
«Годовалый ребенок утонул в пластмассовой емкости с водой. Ребенка обнаружила мать, находившаяся в этот момент в соседней комнате», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратуры будет установлено, как родители исполняли свои обязанности по воспитанию детей. По итогам проверки будет принято решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за такого недосмотра за несовершеннолетним в Чечне утонул в домашнем бассейне двухлетний ребенок.
Читайте также: В Чечне утонул в домашнем бассейне двухлетний ребенок