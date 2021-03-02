Грозный, , 13:52 — REGNUM В Чечне организована проверка прокуратуры по факту гибели несовершеннолетнего. Годовалый ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых, сообщили 2 марта в пресс-службе прокуратуры по республике. Трагический случай произошел в одном из домовладений в Грозненском районе.

«Годовалый ребенок утонул в пластмассовой емкости с водой. Ребенка обнаружила мать, находившаяся в этот момент в соседней комнате», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратуры будет установлено, как родители исполняли свои обязанности по воспитанию детей. По итогам проверки будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году из-за такого недосмотра за несовершеннолетним в Чечне утонул в домашнем бассейне двухлетний ребенок.

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