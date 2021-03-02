Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Американский автопроизводитель Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) обнародовал компьютерные рендеры обновлённого багги 008 Baja Dakar. Изображения автомобиля размещены на странице главы компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймса Гликенхауса в социальной сети Facebook.

Обновлённый багги 008 Baja Dakar Scuderia Cameron Glickenhaus / Facebook

У автомобиля светодиодная головная оптика расположена на верхней части капота. На нём же расположены четыре больших круглых прожектора. В отличие от первоначального варианта боковые зеркала заднего обзора и передняя лебедка были удалены. Также у новинки отсутствует заднее антикрыло, а запасные шины, которые ранее располагались на крыше, теперь находятся в специальном отсеке сзади.

Ожидается, что модель будет выпускаться не только для гоночных команд, но и для обычных клиентов. Однако в случае последнего возможности на бездорожье у такого автомобиля будут гораздо скромнее, чем у раллийной версии.

Ранее из отчёта подразделения минобороны США по операционным испытаниям и оценке стало известно, что новый американский штурмовой багги Infantry Squad Vehicle (ISV) оказался непригоден для выполнения боевых задач из-за небольшого внутреннего пространства. Автомобиль не смог вместить в себя необходимый комплект вещей, вооружения и оборудования.

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