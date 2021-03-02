Мадрид, , 13:50 — REGNUM Заместитель председателя правительства Испании и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Надия Кальвиньо подтвердила, что ковид-паспорт «должен быть внедрен до лета», и соответствующие министерства постараются продвигать реализацию внедрения данного документа, чтобы «как можно скорее» восстановить туристический поток. Об этом сообщает испанское издание 20minutos.

При этом вице-премьер Испании призвала к «огромной осторожности» на Пасху, чтобы не допустить новый рост заболеваемости.

Кальвиньо в интервью TVE отметила, что ковид-паспорт является «фундаментальным» вопросом для Испании, которая возглавляет эту работу в ЕС, и она сама подняла вопрос на встрече G-20, которая состоялась 26 февраля.

Она объяснила, что различные министерства, участвующие в этом вопросе, в ближайшие дни будут работать над технологической и юридической процедурой «как можно скорее» для того, чтобы восстановить туристический поток, который «так важен для страны».

«Естественно, сертификат должен быть внедрен до лета; Испания — это страна, которая вызывает наибольший интерес», — подчеркнула Кальвиньо, указав, что другие европейские страны, даже за пределами Европы, также заинтересованы в том, чтобы увидеть в работе ковид-паспорт, который «безопасен» в вопросе восстановления туризма.

Несмотря на то, что это проект, который включает в себя «сложные элементы», такие как тот факт, что вакцинация является добровольной и обеспечивает защиту данных граждан, она указала, что эти вопросы будут прорабатываться в рабочей группе, сформированной различными министерствами для гарантии того, что любой принятый стандарт «отвечает интересам Испании».

Восстановление будет «очень мощным»

В любом случае она заявила, что «приоритетной целью» является возобновление туризма, и подчеркнула, что после объявления Великобритании о внедрении ковид-паспорта количество заказов резко возросло из-за возможности того, что британцы смогут совершить поездку в Испанию.

«Это очень позитивные новости, они заставляют нас думать, что восстановление будет очень мощным, но необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы не подвергать восстановление риску», — настаивала она.

Отвечая на вопрос о передвижениях на Пасху, она сказала, что это не «поверхностный» вопрос, поскольку граждане «хотят путешествовать», а туристический сектор следит за этим с «большой осторожностью».

«Если мы поспешим, мы рискуем деэскалацией пандемии, которая на данный момент идет очень хорошо», — пояснил Кальвиньо, подчеркнув, что уровень вакцинации достиг отметки в один миллион в неделю, и произошел поворотный момент, что больше людей с первой дозой (3,6 миллиона) по сравнению с числом выявляемых зараженных, и что является «светом в конце тоннеля».

Таким образом, она выступает за продолжение скоординированных действий с автономными сообществами, чтобы предпринять «безопасные шаги» по деэскалации и избежать риска повторения сценария прошлого года, а также оказать помощь компаниям после того, как удалось защитить занятость и доходы семей.