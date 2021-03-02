Москва, , 13:49 — REGNUM Лимит на легионеров в российском футболе является одним из проблемных направлений. Об этом 2 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По словам Матыцина, в ближайшее время должен состояться предметный разговор о причинах неудач российских клубов в еврокубках.

«Не буду ничего говорить о лимите на легионеров. Это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.

В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит в формате «8+17», т. е. каждый клуб может заявить на чемпионат максимум восемь иностранных игроков.

Напомним, в нынешнем сезоне еврокубков играли шесть российских клубов. Два из них, «Динамо» и «Ростов» вылетели ещё на стадии квалификации. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА выбыли после группового этапа, не одержав ни одной победы и заняв последнее место в своих группах. Только «Краснодар» сумел выйти в плей-офф Лиги Европы, но в 1/16 финала проиграл загребскому «Динамо».