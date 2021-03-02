Барнаул, , 13:49 — REGNUM Педагоги сельских школ в отдалённых насеянных пунктах получат возможность повышать свою квалификацию дистанционно. Как сообщил сегодня, 2 марта, глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе своего визита в Барнаул, это предусмотрено создаваемой в России единой системой научно-методического повышения квалификации для всех учителей. Подробности о встрече алтайских учителей в школе №53 Барнаула передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Михаила Мишустина, данная платформа позволит, в том числе учителям, которые работают далеко от крупных городов, обучаться в онлайн-режиме.

«Когда это не будет помехой для учебного процесса, будете приезжать, и повышать квалификацию», — ответил Мишустин на вопрос молодого педагога.

Также, по его словам, в планах Министерства просвещения РФ до 2024 года перевести на новую программу систему подготовки и повышения квалификации треть российских учителей.

«Но есть ещё есть аттестационный способ обучения. И здесь цифровые платформы помогут. Кстати, Алтайскому краю выделено 11 миллионов рублей для того, чтобы такие центры подготовки и квалификации сделать», — заявил Мишустин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заверил, что в соответствии с федеральной программой, до конца 2021 года все школы РФ должны получить доступ к интернету.

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