Саранск, , 13:49 — REGNUM В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» Мордовия получит из федерального бюджета 939,4 млн рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Средства направят на финансирование обеспечения дорожной деятельности в республике.

Кроме того, более 93 млн рублей будет направлено на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Таким образом, общий объем средств, выделенных республике по распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, составит 1,032 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трёх лет регион планировал получить 2,28 млрд рублей на развитие дорожной сети республики.

Так, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Мордовия планировала получить 600 млн рублей. В 2022 году в республику поступит на дорожный ремонт 1,2 млрд рублей, в 2023 году — 400 млн рублей.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в 2023 году Мордовия получит 80 млн рублей.

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