Киев, , 13:48 — REGNUM Разработчики из студии Frogwares обвинили издательство Nacon в «пиратстве». Об этом 1 марта сообщило издание Eurogamer.

Как оказалось, Nacon пришлось взломать игру The Sinking City, чтобы изменить её код и загрузить новую версию в сервис Steam. Разработчики из Frogwares назвали эти действия незаконными и выступили с обвинениями в адрес своих бывших издателей.

Напомним, в 2019 году разработчики из Frogwares подали в суд на Nacon за попытку заявить об авторских правах на The Sinking City и систематическую невыплату гонорара. После этого игру убрали из продажи.

В феврале 2021 году The Sinking City снова появилась в сервисе Steam. Однако разработчики из Frogwares сразу же опубликовали заявления, в котором призвали геймеров не покупать эту версию проекта.

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