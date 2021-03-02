Севастополь, , 13:48 — REGNUM Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Николая Гордюшина исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя. Новый замгубернатора был представлен на заседании правительства 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства города.

Николай Гордюшин будет курировать работу департамента архитектуры и градостроительства, а также управления охраны объектов культурного наследия (Севнаследия).

«Николай Валерьевич будет заниматься всеми вопросами, непосредственно связанными с градостроительной деятельностью, защитой памятников. У нас накопилось достаточно большое количество вопросов, которые необходимо профессионально решать. У Николая Валерьевича большой опыт работы архитектором, реализация сложных проектов в Москве», — сказал Михаил Развожаев.

Николаю Гордюшину 40 лет, он уроженец Ижевска. Окончил архитектурную гимназию при Ижевском государственном техническом университете и Ижевский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал архитектором в Проектно-строительной организации ООО «СТС Конструктор» (Москва), затем в ООО «Проектстройцентр» (Москва), руководителем мастерской архитектурного бюро SPeeCH (Москва), также работал как индивидуальный предприниматель.