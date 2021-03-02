Москва, , 13:47 — REGNUM Россия должна продолжать работу с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), пока такое взаимодействие возможно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 марта журналистам.

Он подчеркнул, что Россия выступает за диалог во всех областях, в том числе по отношению к самым острым проблемам. Нужно продолжать работать с визави, в том числе в рамках ПАСЕ.

«Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что Москве следует подготовиться к возможному выходу из Совета Европы.

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