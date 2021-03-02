Белгород, , 13:51 — REGNUM Свыше одного миллиарда рублей на ремонт автодорог получит Белгородская область из федерального бюджета. Средств направят в 12 муниципалитетов, сообщил 2 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков. Распоряжение о выделении дополнительных 1,067 млрд рублей подписано по результатам встречи врио губернатора с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Большую часть этих средств направят на ремонт 97 км дорог в Алексеевском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском и Шебекинском городских округах, а также в Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Красненском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.

«Поддержка правительства РФ очень важна, она даёт нам дополнительные инвестиции в дорожную инфраструктуру — это экономическое развития региона, новые рабочие места и налоги», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Всего в Белгородской области в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать более 167 км автодорог.