Киев, , 13:45 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) отключила телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый»), поскольку связала основавших его журналистов с лицами, против которых были введены санкции. Об этом 2 марта сообщил депутат от парии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

По его словам, в партии выяснили, что причиной отключения телеканала стало «даже не решение Совета национальной безопасности Украины, а просто письмо СБУ».

«В этом письме обращается внимание на то, что основатели нового телеканала — лица, связанные с теми, относительно кого были наложены санкции», — сказал Шуфрич с трибуны парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля власти Украины отключили от вещания через час после выхода в эфир телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами закрытых каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам пресс-службы телеканала, служба безопасности Украины потребовала от кабельных и телекоммуникационных провайдеров и спутниковых операторов не предоставлять телеканалу услуги вопреки всем действующим соглашениям и договорам.

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