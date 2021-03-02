Джакарта, , 13:45 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 5712 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 2 марта 2021 года, спустя ровно год после обнаружения первого случая заражения коронавирусом на территории Индонезии, количество носителей SARS-CoV-2 в стране достигло 1 347 026.

За сутки побороть коронавирус смогли 8948 пациентов. Всего 1 160 863 жителя Индонезии переболели COVID-19.

В период с 1 по 2 марта 2020 года от COVID-19 скончались 193 пациента. Эпидемия унесла жизни 36 518 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о двух подтвержденных случаях заражения «британским» штаммом коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии обнаружен «британский» штамм коронавируса

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