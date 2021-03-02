Москва, , 13:44 — REGNUM Ничего сенсационного в заявлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости снизить зависимость от доллара нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Меры, направленные на дедолларизацию российской экономики, проводятся уже довольно давно.

К примеру, доля доллара снижается в структуре ЗВР Банка России (в середине 2020 года доля золота впервые превысила долю американской валюты), а недавно Минфин объявил о сокращении его доли в структуре ФНБ сразу на 10 п. п. до 35%.

Стоит также отметить, что совокупные вложения России в госбумаги США сократились в период с декабря 2017 года по декабрь 2020 года в 17 раз, до $6,011 млрд.

При этом наибольшее снижение пришлось на первую половину 2018 года после ужесточения американских санкций в отношении РФ.

Что касается экономической стороны этого вопроса, то, с учетом наметившегося в последний месяц тренда на рост доходностей по казначейским бумагам США, Россия может недополучить выгоду от возможного укрепления американского доллара.

Вместе с тем, более широкая диверсификация по валютам позволяет снизить валютные риски на долгосрочном горизонте», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо снижать зависимость российской экономики от американского доллара.

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