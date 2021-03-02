Минск, , 13:48 — REGNUM Белоруссия намерена и в дальнейшем координировать свою оборонную и внешнюю политику с Россией. Об этом 2 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, его слова приводит агентство БелТА.

Как указал белорусский лидер, по его мнению, сотрудничество министерств обороны и МИД России и Белоруссии являются примером для других государственных органов обеих стран.

«Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит», — сказал Лукашенко, говоря о своей встречи 22 февраля в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Также он подчеркнул, что никто не сможет упрекнуть глав двух государств, что при этом кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет.

«Все будет красиво и достойно», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля они не обсуждали трансфер власти в республике.