Москва, , 13:41 — REGNUM На сегодняшний день в Китае вакцинировано от COVID-19 50−60 млн человек. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Китай начал интенсивно вакцинировать население. Данными они делятся скупо. У Китая пять вакцин, технологические платформы у них одинаковые. Они также взяли крен на вакцинацию армии, но там никаких данных не предоставляется. Что касается гражданских, то, я думаю, более 50−60 млн человек привито. Подходы к вакцинации не меняются. Китай активно проводит экспансию вакцин на рынке, и по имеющимся данным, они вакцинируют Южную Америку. Сегодня я также слышал, что Словения не отказывается от китайской вакцины. Это, со стороны властей Словении, очень правильный подход», — сказал Онищенко.

По его словам, число больных на 100 тысяч в мире по состоянию на 1 марта составило 1467: «На первом месте США — 8550 на 100 тысяч, Россия — 2917, то есть, мы в 2,5 раза имеем эпидпроцесс ниже. Испания — 6800, Германия — 2930, Китай — 7,1. Наиболее поражён американский континент. К сожалению, это печальное лидерство».