Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Новая ошибка в популярной многопользовательской игре Destiny 2 позволяет геймерам собирать рейдовые группы из 12 человек. Об этом 1 марта сообщило издание Kotaku.

По изначальной задумке разработчиков, проходить рейды в Destiny 2 могут только группы из шести человек — соответственно, сложность всех подземелий настроена именно на такое число играющих. Однако, недавно обнаруженная программная ошибка позволила энтузиастам увеличить размер своих групп вдвое.

Для этого геймеры создают две отдельные группы по шесть человек и в самый последний момент перед началом миссии объединяют их. Таким образом, у них получается с лёгкостью побеждать даже самых опасных противников.

Напомним, Destiny 2 — это шутер с элементами ролевой игры, разработанный американской студией Bungie. Его релиз состоялся в 2017 году.

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