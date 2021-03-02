Варшава, , 13:40 — REGNUM По итогам февраля 2021 года индекс деловой активности Польши увеличился до 53,4 пункта по сравнению с показателем января, когда он составлял 51,9 пункта. Об этом, как сообщает Polskie Radio, свидетельствует отчет, опубликованный финансовым аналитическим центром Markit.

По мнению авторов исследования, данная тенденция свидетельствует об интенсивном росте промышленного сектора Польши и одновременно о присутствии инфляционного давления.

При этом, показатель в 53,4 пункта является самым высоким с лета 2018 года, что говорит о самом значительном улучшении экономических условий в производственном секторе с того времени.

«Увеличение индекса деловой активности в республике произошло за счет экспорта, который в прошлом месяце достиг рекордных объемов с сентября 2017 года. Производство впервые за четыре месяца увеличилось со скоростью, близкой к средним показателям долгосрочных исследований», — подчеркнули авторы исследования.