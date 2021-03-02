Уфа, , 13:41 — REGNUM 15 случаев отправления угарным газом произошли в текущем году в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в результате пострадали 19 несовершеннолетних, три человека погибли. Только в минувшие выходные в регионе произошло два случая отравления угарным газом.

Так, днем 28 февраля в многоквартирном доме в Самаре по ул. Аэродромная отравились угарным газом пять человек, включая двух детей. В результате девочек направили на обследование в больницу, а взрослые отказались от госпитализации.

По предварительной информации, отравление произошло из-за неисправности вентиляционного оборудования.

Второй случай произошел вечером 27 февраля в н.п. Сергиевск. Там, в частном доме от отравления угарным газом погибли мужчина и две женщины. Трагедия произошла из-за нарушений при пользовании газовыми обогревателями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данному факту было возбуждено уголовно дело причинения смерти по неосторожности.

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