Лондон, , 13:39 — REGNUM Правительство Великобритании намерено пересмотреть правила размещения ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE) с целью усилить конкуренцию с фондовыми биржами США и Азии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Конкретные предложения по изменению режима листинга содержаться в докладе бывшего еврокомиссара по финансовым рынкам Джонатана Хилла. Так, предлагается смягчить использование акций двойного класса (ИВГ), пишет ТАСС. Как ожидается, будет также рассмотрен и минимальный уровень акций, находящихся в свободном обращении. Необходимость размещения более 25% ценных бумаг удерживает некоторые компании от листинга.

Кроме того, рассматривается возможность создания условий для привлечения Spac — компаний, созданных специально для слияния с другими частными компаниями, желающими выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Напомним, ранее министр финансов Великобритании Риши Сунак заявлял, что после переходного периода после Brexit Соединённое Королевство сможет вводить и применять собственные правила на финансовом рынке без учета норм ЕС, чем и намерена воспользоваться в полной мере. Глава ведомства подчеркнул, что более динамичный рынок акций позволит усилить позиции Великобритании в качестве лидирующего мирового финансового центра и подстегнуть рост ВВП и инновации в экономике.