Москва, , 13:39 — REGNUM Рынок энергоносителей 2 марта продолжает начатую накануне коррекцию на фоне укрепления американского доллара и спекуляций на тему увеличения добычи странами ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Котировки нефти марки Brent снижаются на 1,5% до $63,70, с начала недели потери достигли 3,6%. До конца дня на фоне негативного новостного фона можно ожидать возврата ко внутридневным минимумам в районе $62,50.

Участники рынка ждут 4 марта, когда участники соглашения по ограничению нефтедобычи примут решения в отношении ее уровня начиная с апреля.

По данным СМИ, большинство склоняются к ее увеличению на 500 тыс. бар. р/сутки, что вместе с отказом Саудовской Аравией от добровольных ограничений в размере 1 млн барр./сутки может довести этот объем сразу на 1,5 млн барр./сутки.

Ранее в прессе уже фигурировали слухи о том, что в королевстве не готовы поддерживать рынок и далее на фоне роста котировок к уровням начала прошлого года еще до пандемии, в то время как уровень запасов еще не вернулся к средним за последние пять лет значениям, а спрос может восстановиться в лучшем случае лишь к концу 2021 года.

Дополнительным фактором давления стали слабые данные по деловой активности в Китае в производственном секторе. Соответствующий индекс опустился до минимума за последние девять месяцев. Ранее Китай выступал основным драйвером повышения потребления энергоносителей.

В целом же снижение цен на нефть обусловлено укреплением доллара на фоне резкого роста доходностей гособлигаций США. Накануне палата представителей США одобрила пакет стимулов на $1,9 трлн, что вместе с признаками восстановления экономической активности может обернуться разгоном инфляции.

С технической точки зрения говорить о развороте растущей тенденции говорить не приходится, однако уход ниже $62,50 по сорту Brent может стать поводом для углубления коррекции к психологическому уровню в $60», — предполагает эксперт.

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