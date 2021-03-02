Грозный, , 13:39 — REGNUM В Чечне встретили батальон российских военных, почти пять месяцев выполнявших поставленные перед ними задачи в Сирии. Около 200 военнослужащих военной полиции 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа вернулись к месту постоянной дислокации, сообщили 2 марта в округе.

Бойцы батальона несли службу по охране общественного порядка на освобожденных территориях в сирийских провинциях, сопровождали колонны с гуманитарными грузами, охраняли объекты группировки российских войск в Сирии.

Вернувшихся военных поздравили с успешным окончанием командировки представители руководства Минобороны РФ и ЮВО. Особо отличившимся бойцам были вручены государственные и ведомственные награды.

Напомним, российские военные из Чечни регулярно отправляются в командировки в Сирию, начиная с ноября 2016 года.

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