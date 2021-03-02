Москва, , 13:37 — REGNUM На сегодняшний день ни одна из стран не может повторить подход властей Китая к борьбе против пандемии коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Продолжается чисто китайский подход: например, в город Шицзячжуан было сделано сразу 10 млн обследований за неделю из-за выявленного случая коронавируса. Был установлен жесточайший режим карантина и проведены обследования. Из 10 млн человек в 32 пробах был выявлен коронавирус. Естественно, больных изолировали, и район открыли. На такие вещи пока не идёт ни одна из стран», — сказал Онищенко.

По его словам, в этом заключается главное отличие китайского подхода от российского: «Никто не говорит о правах человека, надо — значит, надо. Такой подход отдаёт библейскими временами, когда не было лекарств и вакцин: закрывался регион и проводились организационные мероприятия».