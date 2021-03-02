Кемерово, , 13:36 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 3 марта, пройдёт проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает региональное правительство.

«В среду, 3 марта, с 10:40 до 11:10 часов пройдёт плановая техническая проверка систем оповещения населения Кузбасса. Для контроля исправности средств оповещения будут запущены сирены. Их звучание означает сигнал «Внимание всем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что замечания и предложения о работе средств оповещения можно сообщить в местные органы ГО и ЧС.