Майкоп, , 13:35 — REGNUM В Адыгее депутата горсовета Майкопа уличили в сокрытии сведений о своих счетах в кредитных организациях. У народного избранника имелся незакрытый счет в иностранном банке, на котором находились денежные средства в иностранной валюте, сообщили 2 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Помимо этого, у депутата имелись двенадцать счетов, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации, о которых он скрыл при предоставлении справки о доходах за 2019 год.

По итогам проверки депутат совета народных депутатов, который к тому же являлся председателем одного из комитетов, лишился мандата. Представительный орган самоуправления освободил его от должности и запретил вновь становиться депутатом нынешнего созыва совета до окончания срока его полномочия.

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