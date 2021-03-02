Майкоп, 2 марта 2021, 13:35 — REGNUM В Адыгее депутата горсовета Майкопа уличили в сокрытии сведений о своих счетах в кредитных организациях. У народного избранника имелся незакрытый счет в иностранном банке, на котором находились денежные средства в иностранной валюте, сообщили 2 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.
Помимо этого, у депутата имелись двенадцать счетов, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации, о которых он скрыл при предоставлении справки о доходах за 2019 год.
По итогам проверки депутат совета народных депутатов, который к тому же являлся председателем одного из комитетов, лишился мандата. Представительный орган самоуправления освободил его от должности и запретил вновь становиться депутатом нынешнего созыва совета до окончания срока его полномочия.
Читайте также: На Ставрополье пятеро депутатов лишились мандатов за сокрытие доходов