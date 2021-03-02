Ташкент, , 13:35 — REGNUM В регионах Узбекистана планируют создать департаменты архитектуры и градостроительства. Это следует из проекта постановления президента республики, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту документа, разработанного министерством строительства, при новых департаментах планируется создать наблюдательный отдел строительства индивидуального жилья и объектов малого объема.

Кроме того, планируется создать центр переподготовки и повышения квалификации сотрудников в сфере архитектуры и строительства. Новые департаменты будут получать средства из бюджета, а также от деятельности и платных услуг в размере 3% от дохода.

Районные и городские отделы строительства будут ликвидированы. Кроме того, будет введена должность главного архитектора города или района.